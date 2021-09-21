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Политик Алексей Навальный прокомментировал результаты думских выборов. Соответствующий пост появился в его соцсетях днем 21 сентября.

Технически мы видим огромный успех «Умного голосования». А в Москве и Питере так вообще триумф. <…> Но, по-честному, общий результат «победой» не назовешь. Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом.

Навальный также сравнил выборы со спортивным матчем: он выразил уверенность, что если раньше он и его сторонники «иногда добивались ничьих, изредка — побед, а жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее», то сейчас оппоненты власти «просто разнесли соперников на матче». «Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу», — отметил политик.

При этом главным результатом выборов Навальный назвал то, что теперь «мысли „у них все равно больше“ уже нет».

Кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», по итогам подсчетов голосов, отданных непосредственно на избирательных участках, лидировали в восьми из 15 округов в Москве. Однако после добавления результатов электронного голосования все они проиграли. При этом данные по онлайн-голосованию в Москве были опубликованы с большой задержкой.

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