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«Медуза», я с тобой

Стив Возняк объявил о создании новой космической компании

Источник: Стив Возняк

Американский предприниматель и изобретатель, один из основателей Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space.

Как пообещал Возняк в твиттере, новая компания будет непохожа на своих конкурентов. В описании видео, которое он приложил к твиту, говорится, что Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

В ролике сообщается, что Privateer Space «работает над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества». Подробнее о планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS.

Презентационный ролик компании Privateer Space
Privateer

Подробнее о конкурентах Возняка

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«Медуза», я с тобой
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