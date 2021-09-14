Стив Возняк объявил о создании новой космической компании

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Американский предприниматель и изобретатель, один из основателей Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space.

Как пообещал Возняк в твиттере, новая компания будет непохожа на своих конкурентов. В описании видео, которое он приложил к твиту, говорится, что Privateer Space основана совместно с гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

В ролике сообщается, что Privateer Space «работает над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества». Подробнее о планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS.

Презентационный ролик компании Privateer Space Privateer

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