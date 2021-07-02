На корабле Crew Dragon оборудовали туалет с 360-градусным обзором космоса. Он находится прямо над головами астронавтов

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Вид на Землю и солнечные батареи МКС с корабля Crew Dragon Endeavour, 8 июня 2021 года NASA / Zuma Wire / Scanpix / LETA

Участники миссии компании SpaceX во время полета на околоземную орбиту смогут увидеть «возможно, лучший в истории человечества вид из уборной», сообщает Business Insider. В носовой части корабля Crew Dragon, на котором экипаж отправится в космос, расположен стеклянный купол, где находится туалет.

Впервые SpaceX показала стеклянный купол Crew Dragon еще 30 марта, опубликовав изображение корабля в твиттере. Основатель SpaceX Илон Маск, комментируя снимок, сказал, что, «вероятно, в наибольшей степени ощутить себя „в космосе“ можно, находясь в стеклянном куполе». При этом тогда не сообщалось, что в куполе находится туалет.

В конце мая бывший астронавт NASA, инженер Гарет Райзман, участвовавший в разработке корабля Crew Dragon для SpaceX, рассказал, что туалет находится в верхней части капсулы. С точки зрения земной гравитации, говорил он, уборная расположена под потолком, но при микрогравитации это не имеет значения. В SpaceX и NASA его слова не комментировали.

И вот теперь миллиардер Джаред Айзекман, оплативший полет четырех участников миссии Inspiration4, сообщил, что члены экипажа Crew Dragon, находясь в туалете, получат круговой обзор. По его словам, туалет отделяет от остальной кабины «своего рода шторка, которая проходит через всю верхнюю часть космического корабля».

А еще там находится стеклянный купол. Так что, когда людям неминуемо придется воспользоваться туалетом, у них будет чертовски красивый вид.

Миссия Inspiration4 запланирована на 15 сентября. Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов, назначен командиром экипажа. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено и инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Корабль с экипажем будет находиться на орбите выше орбиты Международной космической станции в течение трех дней.

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На первых этапах для отправления естественных надобностей американские астронавты использовали мочеприемники (емкости с трубкой) и пакеты для твердых отходов, затем добавили памперсы. Да, летая на Луну на «Аполлонах», американцы приклеивали пакет к ягодицам, чтобы сходить по-большому.

У космонавтов, начиная с корабля «Восток» Юрия Гагарина, был персональный туалет с приемником мочи, сборником каловых масс, вентилятором для всасывания и воздушным фильтром, чтобы не было неприятных запахов в кабине корабля. Но только Валерий Быковский в рекордном полете на «Востоке-5» воспользовался им в полной мере.

Первый полноценный космический туалет, или АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) появился в бытовом отсеке советского корабля «Союз» — в нем используют емкости для сбора мочи и твердых отходов и все ту же засасывающую вентиляцию. У астронавтов простой туалет с мешками для мочи и кала появился на станции Skylab, а потом самый совершенный, но не самый удобный автоматический туалет был на шаттлах.

Для советских орбитальных станций был разработан более удобный туалет с сиденьем и сменными емкостями, расположенный в специальной кабинке со шторкой внутри базового модуля. Для приема мочи используется специальная трубка с воронкой, для твердых отходов — «унитаз», поставленный на дюралюминиевый контейнер. Вентилятор, работающий как в пылесосе, засасывает отходы, не давая им разлететься по жилому отсеку. В АСУ используется смывная вода с серной кислотой в качестве консерванта. Сменные емкости с мочой и фекалиями потом удаляются со станции грузовыми кораблями «Прогресс», либо моча идет на переработку для получения технической воды.

Конструкция получилась настолько удачной, что американцы приобрели российский туалет для своего сегмента МКС, а китайцы просто скопировали. Лишь в 2020 году для астронавтов на станцию доставили туалет собственной разработки, который будет тестироваться для использования в программе «Артемида» по возвращению американцев на Луну.

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