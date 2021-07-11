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Миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос на собственном корабле Мы следили за происходящим в небе и на земле

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Что: Основатель компании Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля летит в космос на собственном ракетоплане VSS Unity.

Где: Корабль, на борту которого находятся двое пилотов и четверо пассажиров, включая Брэнсона, отправился в суборбитальный полет из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико.

Когда: Первоначально старт был назначен на 16:00 мск, затем запуск из-за погодных условий перенесли на 17:30 по московскому времени.

Что произошло: VSS Unity поднялся на высоту около 15-20 километров с помощью самолета-носителя, успешно отделился, запустив двигатель. Достиг высоты около 80 километров, провел там несколько минут и начал снижаться. Спустя несколько минут ракетоплан успешно приземлился в космопорте. Полет занял около часа от взлета до посадки.