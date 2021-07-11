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Миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос на собственном корабле Мы следили за происходящим в небе и на земле

Что: Основатель компании Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля летит в космос на собственном ракетоплане VSS Unity.

Где: Корабль, на борту которого находятся двое пилотов и четверо пассажиров, включая Брэнсона, отправился в суборбитальный полет из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико.

Когда: Первоначально старт был назначен на 16:00 мск, затем запуск из-за погодных условий перенесли на 17:30 по московскому времени.

Что произошло: VSS Unity поднялся на высоту около 15-20 километров с помощью самолета-носителя, успешно отделился, запустив двигатель. Достиг высоты около 80 километров, провел там несколько минут и начал снижаться. Спустя несколько минут ракетоплан успешно приземлился в космопорте. Полет занял около часа от взлета до посадки.

На этом мы закрываем нашу трансляцию, спасибо, что были с нами, будущие астронавты!

Virgin Galactic

Члены экипажа уходят со сцены. На плечах у Брэнсона сидит Сириша Бандла — вице-президент по связям с правительством, а теперь еще и астронавт.

Экипажу вручают значки астронавтов. Брэнсон при этом расстегивает верх комбинезона. Все пьют шампанское (точнее поливают им друг друга).

Ричард Брэнсон (слева) и главный астронавт-инструктор компании Virgin Galactic Бет Мозес
Andres Leighton / AP Photo / Scanpix / LETA

Брэнсон вновь повторяет, что его миссия — сделать космические путешествия доступными для всех и каждого.

Отдельно Брэнсон благодарит жену и других членов семьи, включая внуков. И всех тех, кто верил в Virgin Galactic.

И властей штата Нью-Мексико он тоже благодарит за то, что позволили реализовать этот проект на своей территории.

Вместе с Брэнсоном на сцене, установленной на космодроме, стоят остальные члены экипажа. Брэнсон благодарит всех их, а также пилотов самолета-носителя.

Основатель Virgin Galactic, в частности, говорит, что полет состоялся во многом благодаря знаменитому ученому Стивену Хокингу, которого в компании считают членом команды.

Ричард Брэнсон вышел к собравшимся на космодроме

Ведущие трансляции общаются с гостями, наблюдавшими за запуском с космодрома, все они говорят, что готовы стать астронавтами.

Ричард Брэнсон с внуками после полета

Virgin Galactic

Брэнсон с внучкой на руках приветствует всех участников проекта.

Членов экипажа наконец-то показали! Их встречают родные и близкие. В том числе маленькая внучка Брэнсона. Все обнимаются.

Халид больше не поет, но говорит, что присутствовал при великом событии и очень всем доволен.

Ракетоплан транспортируют в ангар со взлетно-посадочной полосы. Брэнсона и команду в трансляции пока не показывают.

Халид все еще выступает, а мы все еще ждем появления Ричарда Брэнсона и его команды, которые должны поделиться впечатлениями от полета.

С Земли, напомним, ракетоплан поднимал вот такой самолет-носитель.

Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

Халид продолжает выступление песней «Better / Talk». Выбор этой композиции ведущие уже даже и не комментируют.

На космодроме тем временем выступает певец Халид с песней «New Normal». Именно такой новой нормой, заявляют ведущие, скоро станут полеты в космос.

На борт ракетоплана поднимаются врачи, чтобы проверить, как экипаж перенес полет. По предварительным данным, все в полном порядке.

Посадка ракетоплана выглядела вот так

Virgin Galactic

Ракетоплан полностью остановился. Фуух!!

Экипаж Unity22 на борту

Virgin Galactic

И посадка!!! Все прошло успешно

До земли остается около 100 метров

Из того, что удалось разобрать, понятно, что Брэнсон всем доволен. Полет проходит хорошо.

Ричард Брэнсон перед полетом
Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

Студия на Земле пытается связаться с экипажем и, например, узнать, считает ли Брэнсон полет хорошим подарком на день рождения (18 июля Брэнсону исполнится 71 год).

Но связь прерывается. Брэнсона почти не слышно.

Прямая трансляция происходящего в твиттере Virgin Galactic

И ракетоплан начинает снижаться.

Экипаж Unity22 проводит свои несколько минут в невесомости.

Ракетоплан отделился! Двигатель запущен!

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