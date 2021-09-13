В России произошел сбой в работе App Store. Он доступен только с VPN
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Владельцы устройств Apple из России сообщили о сбое в работе в магазине приложений App Store, сообщает vc.ru.
Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов, в том числе «Ростелекома», «Мегафона», Yota и МТС. Пользователи отмечают, что доступ к App Store возможен только через VPN.
На сайте Apple сказано, что проблем с доступом к App Store нет.
3 сентября Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов, в том числе NordVPN и ExpressVPN. После этого возникли сбои в работе игр World of Tanks и World of WarShips, стриминговых сервисов Twitch и FlashScore, сайта объявлений Avito и торрент-клиента BitTorrent.
В последние недели Роскомнадзор блокирует в России приложение «Навальный», созданное командой политика Алексея Навального, а также сайт проекта «Умное голосование». Роскомнадзор грозил Apple и Google административной и уголовной ответственностью за отказ удалить приложение из своих магазинов. 6 сентября ведомство начало блокировать сайт проекта с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета. Также служба потребовала, чтобы Apple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставляли приложению и сайту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России.
8 сентября, как утверждали IT-специалисты, Роскомнадзор начал тестировать блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare с помощью оборудования для изоляции рунета.