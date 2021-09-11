Французские виноделы возобновят поставки шампанского в Россию. Их остановили из-за новых правил использования названия «шампанское»

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Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) принял решение возобновить поставки шампанских вин в Россию, сообщает BFM TV со ссылкой на главу сопрезидента CIVC Жана-Мари Барильера.

В июле CIVC рекомендовал производителям шампанского временно приостановить экспорт в Россию из-за поправок в российское законодательство, разрешающих использовать термин «шампанское» только в отношении напитка, произведенного на территории России. По словам Барильера, этой рекомендации последовали не менее 95% производителей шампанского.

CIVC отменит рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию с 15 сентября. Это связано с нежеланием доводить спор до Всемирной торговой организации. «Мы будем уважать новый закон», — заявил Барильер.

«Производители шампанского продают на российском рынке около 1,5 миллиона бутылок, что составляет 0,5% от общего рынка. Но это имиджевый рынок, где шампанское стоит довольно дорого», — добавил он.

Журнал Terre de Vins пишет, что CIVC отменяет рекомендацию о приостановке экспорта, поскольку виноделы решили, что им удалось привлечь внимание европейских и российских дипломатов к проблеме защиты названия .

Terre de Vins также сообщает, что, новое российское законодательство не вынуждает производителей шампанского менять фронтальные этикетки на бутылках. На них по-прежнему будет указано слово «Champagne». При этом на контрэтикетках вместо термина «шампанское» должны появиться слова «игристое вино» и «регион Шампань, Франция».

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