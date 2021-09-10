Doxa: студентам СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать выборы» в округе с тремя Борисами Вишневскими

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Студентам Санкт-Петербургского государственного университета предложили за деньги стать участниками фальсификаций на выборах в Законодательное собрание Петербурга, утверждает Doxa.

По данным издания, студент факультета политологии СПбГУ Владислав Дубровский предлагал учащимся в личных сообщениях и студенческих чатах поработать с 17 по 19 сентября «наблюдателем» на выборах и «проголосовать за определенного кандидата» сразу на 12 избирательных участках за день. Doxa получила скриншоты переписок с подобными предложениями.

Журналист Doxa связался с Дубровским и сказал, что хочет поработать на выборах. Тот в ответ дал ему контакт некоего Владимира Кукеля (кто это, не уточняется). Кукель в разговоре с журналистом прямо сказал, что нужно «немножечко пофальсифицировать выборы», и пообещал 15 тысяч рублей за три дня работы.

Кукель сообщил, что в дни голосования нужно вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России», главу комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова. Он баллотируется в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу № 2. В этом же округе баллотируется депутат Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский и двое его «двойников».

Студенты, сообщившие изданию о предложении стать участниками «каруселей», пожаловались на Владислава Дубровского в комиссию университета по этике с требованием дать «этическую оценку» его действиям.

Александр Ржаненков и Борис Вишневский пока это не комментировали.

В июле стало известно, что на выборы в Петербурге свои кандидатуры выдвинули оппозиционный политик Борис Вишневский от партии «Яблоко» и два его тезки, которые сменили свои имена и фамилии и также стали Борисами Вишневскими. Одного из кандидатов раньше звали Виктор Быков, второго — Алексей Шмелев. Оба «двойника» также подали в избирательную комиссию фотографии для предвыборных плакатов, на которых они выглядят так же, как и Борис Вишневский из «Яблока».

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