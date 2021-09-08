Подростка из Пермского края, убившего родителей и сестру «из-за семейных конфликтов», отправили на принудительное лечение

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Суд отправил 16-летнего жителя поселка Октябрьский Пермского края, , на принудительное лечение в специализированной больнице, сообщает Properm.ru.

Подросток был признан невменяемым по результатам экспертизы, напоминает издание, и прокуратура просила заменить ему уголовное наказание на лечение.

СК публиковал видео первого допроса жителя Октябрьского, убившего в марте 2021 года свою сестру и родителей. Тогда он говорил, что совершил преступление из-за конфликтов в семье и «психологической травмы».

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