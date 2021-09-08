Подростка из Пермского края, убившего родителей и сестру «из-за семейных конфликтов», отправили на принудительное лечение
Источник: Properm.ru
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Суд отправил 16-летнего жителя поселка Октябрьский Пермского края, убившего трех человек, на принудительное лечение в специализированной больнице, сообщает Properm.ru.
Подросток был признан невменяемым по результатам экспертизы, напоминает издание, и прокуратура просила заменить ему уголовное наказание на лечение.
СК публиковал видео первого допроса жителя Октябрьского, убившего в марте 2021 года свою сестру и родителей. Тогда он говорил, что совершил преступление из-за конфликтов в семье и «психологической травмы».