Дом семьи Горбуновых Информационный портал Октябрьского района ProCHAD

2 марта в поселке Октябрьский в Пермском крае нашли тела трех погибших. Региональное управление СК заявило, что они принадлежали женщине 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сыну 2004 года рождения. Ведомство возбудило дело об убийстве двух и более лиц, включая малолетнего, с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК РФ). И объявило в розыск подозреваемого — Алексея Горбунова 1980 года рождения — мужа погибшей женщины и отца ее детей.

В комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края сообщили, что мужчина работал электросварщиком, его жена была медсестрой. Семья считалась благополучной, соседи отзывались о ней положительно. По словам одной из знакомых семьи, убитая девочка была шестиклассницей, мальчик — десятиклассником. Он хорошо учился и играл на гитаре. «Во всем помогал матери, как истинный мужчина был ей поддержкой», — сказала женщина изданию 59.ru.

3 марта источники 59.ru и РИА Новости рассказали, что дело об убийстве в Октябрьском приняло новый оборот: объявленный в розыск мужчина оказался среди погибших — его тело приняли за тело сына. Родственники при опознании допустили ошибку, поскольку лицо и голова убитого были сильно повреждены рублеными ранами, пояснил СК.

Подростка объявили в розыск, Life опубликовал ориентировку на него. Источник «Комсомольской правды» (КП) сказал, что он мог сбежать из Пермского края в соседнюю Свердловскую область. Позднее издание 59.ru сообщило, что школьника задержали в Екатеринбурге. Его планируют перевезти в Пермь, уточнил собеседник «Екатеринбург онлайн» .

СК подтвердил задержание подростка в Екатеринбурге. По версии следствия, вечером 1 марта он убил топором членов своей семьи и уехал на такси за пределы Пермского края.

«Нам еще предстоит разобраться, как могла произойти такая чудовищная путаница. Несмотря на многочисленные раны лица и тела, спутать 40-летнего мужчину и юношу категорически невозможно», — сказал источник «КП» в следственных органах. Собеседник «Коммерсанта» объяснил ошибку тем, что Горбунов-старший имел примерно такой же рост и телосложение, как и его сын. Кроме того, подросток переодел отца в свою одежду, добавил источник «КП».

Мотивы школьника официально пока не названы. По информации «КП», причиной убийства стал конфликт подростка с родителями. Школьник якобы хотел перейти в специализированную школу с математическим уклоном, но родители лишь перевели его в другой класс. Это произошло три месяца назад, пишет Life.

«КП» и Life отмечают, что школьник заходил на свою страницу во «ВКонтакте» после сообщения о его смерти — и это заметили его преподаватели (по данным «КП», на это обратил внимание учитель математики; по данным Life, классный руководитель). Во «ВКонтакте» подросток искал машину, чтобы добраться из Перми в Екатеринбург. Он нашел водителя, который согласился его подвезти, и заплатил ему с родительской карты 800 рублей. Издание 66.ru сообщает, что транзакцию отследили сотрудники полиции; через нее они вышли сначала на водителя, а потом и на самого подростка.

Ольга Корелина