Подросток из Пермского края признался в убийстве родителей и сестры «по причине психологической травмы»

Подросток, задержанный по делу об убийстве его родителей и сестры в поселке Октябрьский Пермского края, дал признательные показания. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.

Об этом сообщило региональное Следственное управление СК РФ, распространив видео, на котором подросток, лицо которого скрыто, признается в убийствах. Он, в частности, рассказывает, что совершил убийства «по причине психологической травмы».

Пермский подросток признался, что зарубил топором свою семью РИА Новости

2 марта в одном из домов в поселке Октябрьский Пермского края были найдены тела троих человек — членов семьи Горбуновых. Первоначально сообщалось, что погибшие женщина 1979 года рождения, ее дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения. В розыск был объявлен муж и отец убитых — Алексей Горбунов 1980 года рождения. Однако позже выяснилось, что произошла ошибка при опознании, объявленный в розыск мужчина погиб — его тело приняли за тело сына. В розыск был объявлен Горбунов-младший, 3 марта подростка задержали в Екатеринбурге.

Убийство семьи в Пермском крае В Екатеринбурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве родителей и сестры Сначала в розыск объявили его отца — из-за ошибки при опознании погибших