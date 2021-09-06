Роман Баданин запустил «Агентство». Его первое расследование посвящено Сергею Шойгу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналисты издания «Проект», объявленного российскими властями «нежелательной» организацией, запустили новое СМИ под названием «Агентство». Об этом в телеграм-канале издания сообщил журналист .

«Сейчас мы запускаем новое СМИ — „Агентство“ (быть агентом модно, вы же знаете). Оно тоже будет заниматься расследованиями, и мы постараемся, чтобы они тоже раздражали российские власти, но самое главное — были интересны и важны вам», — написал Баданин в обращении к читателям.

Первое расследование «Агентства» посвящено министру обороны России Сергею Шойгу. В материале среди прочего рассказывается о пиар-технологиях, которые использует команда министра, а также об объектах в Туве, где Шойгу отдыхал вместе с президентом России Владимиром Путиным.

15 июля Генпрокуратура объявила Project Media Inc. «нежелательной» организацией. Тогда же Минюст РФ внес пятерых журналистов издания, в том числе главного редактора Романа Баданина, в реестр «СМИ — иностранных агентов». На следующий день редакция сообщила, что компания-издатель «Проекта» ликвидирована.

В конце июля стало известно, что Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США и не планируют возвращаться на родину.

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