В Москве систему распознавания лиц научат вычислять маршруты преступников и их сообщников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мэрия Москвы за 130 миллионов рублей модернизирует систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Об этом говорится в материалах госзакупки, объявленной 26 августа. Внимание на это обратил «Коммерсант».

Из технической документации тендера следует, что после модернизации системы полицейские с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут:

следить за маршрутами преступников и фиксировать их предполагаемых сообщников;

находить людей, которые возвращались на места совершенных преступлений;

искать людей по различным фильтрам: по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски, головного убора и силуэту;

отсматривать маршрут определенного человека на заданном участке.

Кроме того, в рамках госзакупки исполнитель должен создать мобильное приложение для iOS и Android, через которое полицейские смогут подключаться к системе распознавания лиц с телефонов и планшетов.

Подрядчика планируют выбрать 1 октября, на выполнение работ у него будет 55 дней.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой