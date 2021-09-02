В Москве систему распознавания лиц научат вычислять маршруты преступников и их сообщников
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Мэрия Москвы за 130 миллионов рублей модернизирует систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Об этом говорится в материалах госзакупки, объявленной 26 августа. Внимание на это обратил «Коммерсант».
Из технической документации тендера следует, что после модернизации системы полицейские с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут:
- следить за маршрутами преступников и фиксировать их предполагаемых сообщников;
- находить людей, которые возвращались на места совершенных преступлений;
- искать людей по различным фильтрам: по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски, головного убора и силуэту;
- отсматривать маршрут определенного человека на заданном участке.
Кроме того, в рамках госзакупки исполнитель должен создать мобильное приложение для iOS и Android, через которое полицейские смогут подключаться к системе распознавания лиц с телефонов и планшетов.
Подрядчика планируют выбрать 1 октября, на выполнение работ у него будет 55 дней.
Но в поле зрения и базу данных нейросети могут попасть не только подозреваемые и их сообщники, но также обычные граждане, предупреждает эксперт «Роскомсвободы»,старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев: «Наличие централизованной базы с большим объемом данных о гражданах делает ее удобной мишенью для злоумышленников». Даже при использовании средств защиты информации, опасаются эксперты, данные могут попасть на черный рынок.