Путин заявил, что без революции 1917 года и распада СССР в России проживали бы полмиллиарда человек

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Президент РФ Владимир Путин 1 сентября посетил Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и пообщался с учащимися.

В числе прочего Путин рассказал, что в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, если бы не два события — революция 1917 года и распад СССР (далее цитаты по РИА Новости).

На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза.

Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек.

Население РФ по последней Всероссийской переписи, проведенной в 2010 году, составляло 142,9 миллиона человек.

Население Российской империи, по данным первой всеобщей переписи, прошедшей в 1897 году, оценивалось в 125,6 миллиона человек.

В 1920 году, когда прошла первая в Советском Союзе всеобщая перепись, в стране проживали 147 миллионов человек. Последняя всесоюзная перепись прошла в 1989 году. По ее данным, численность населения СССР составляла 281,7 миллиона человек.

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