«Коммерсант» узнал о привлечении блогеров к наблюдению за выборами в Госдуму

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Организации, близкие к российским властям, планируют привлечь блогеров к наблюдению за выборами в Госдуму, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знающие о проекте.

По данным собеседников издания, блогеры должны рассказывать о происходящем на избирательных участках, «чтобы никто не усомнился в честности волеизъявления». Проект курируют власти регионов России и Центры управления регионами (ЦУР), которые помогают властям в работе с соцсетями и подчиняются кремлевской АНО «Диалог».

«Коммерсант» изучил презентацию проекта «Общественные наблюдатели-блогеры. », которую в мае представили в Общественной палате. В документе сказано, что среди задач проекта — формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования, оперативное информирование граждан о выборах и нейтрализация фейков.

Источник «Коммерсанта», работающий над проектом, сообщил, что речь идет не столько о привлечении уже известных блогеров, сколько об обучении наблюдателей владению соцсетями. По его словам, наблюдателей учат в том числе сотрудники ЦУРов. Предполагается, что наблюдатели-блогеры будут работать минимум на трети избирательных участков.

В АНО «Диалог» заявили, что не связаны с проектом. В Ассоциации интернет-технологов России, где состоят многие сотрудники «Диалога» и ЦУРов, сказали, что проводят «консультации» с властями регионов по этому проекту.

В ряде регионов уже начали работу над проектом. Так, 26 августа карельский телеканал «Сампо ТВ 360°» сообщил, что на местных выборах будут работать блогеры-наблюдатели, а их работу станет курировать республиканская Общественная палата. В избиркоме Новгородской области ранее сообщили, что на выборах будут работать около 250 блогеров-наблюдателей.

В июле Центризбирком России решил закрыть публичные трансляции с избирательных участков. Доступ к трансляциям получат только избирательные комиссии, политические партии, кандидаты и центры наблюдения. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то».

В августе Минюст России объявил «иностранным агентом» движение в защиту прав избирателей — ведущее объединение по независимому наблюдению за выборами. В «Голосе» посчитали, что произошедшее можно воспринимать как «серьезный сигнал о готовящихся фальсификациях».

Выборы в Госдуму в 2021 году пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

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