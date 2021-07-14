ЦИК отключил граждан России от трансляций с избирательных участков

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Центральная избирательная комиссия России ограничила доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков на выборах в сентябре.

В презентации, опубликованной в телеграм-канале ЦИК РФ, сказано, что трансляции с участков будут вести на служебном портале, доступ к которому получат избирательные комиссии всех уровней, политические партии, кандидаты и центры наблюдения. В 86 центрах наблюдения смогут находиться представители всех партий, сообщил ИА «Закон» замглавы ЦИК Николай Булаев.

Онлайн-трансляции будут вести на 50 тысячах избирательных участках, на которых голосуют более 80% избирателей (всего в России, как пишет ИА «Закон», около 97 тысяч участков). Трансляции будут идти три дня — с 17 по 19 сентября, их будут вести в том числе в течение двух ночей. С 20:00 19 сентября трансляции будут вести из территориальных избиркомов.

ЦИК будет хранить видеозаписи трансляций не менее одного года, сказано в материалах комиссии. Записи смогут увидеть политические партии (для них будут доступны любые записи территориальных и участковых избиркомов), зарегистрированные кандидаты (только записи с участков по одномандатному округу) и иные участники избирательного процесса (только записи с участков, где они находились).

В прошлые годы доступ к онлайн-трансляциям с избирательных участков был публичным. Помимо служебного портала существовал портал трансляций, который находился в открытом доступе, сказано в документах ЦИК от 2017 года. При этом, как сообщил «Медузе» эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг, получить записи трансляций после голосования было практически невозможно.

В сентябре в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — пройдет единый день голосования. В этот день избиратели будут выбирать депутатов Госдумы, в 39 регионах — депутатов местных парламентов, в девяти регионах — губернаторов, в 11 региональных центрах — глав городов.

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