Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова 16 июля прокомментировала закрытие публичных трансляций с избирательных участков. Ее слова приводят «Интерфакс» и ТАСС.

У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке.

Вместе с тем, добавила Памфилова, «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то».

[Если] хочешь [наблюдать за выборами], заинтересован, активный гражданин, то немножко надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства.

Памфилова призвала желающих следить за ходом голосования «записываться в наблюдатели, пройти необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле».

Как пояснял «Медузе» сопредседатель движения независимых наблюдателей за выборами «Голос» Григорий Мельконьянц, раньше существовало два портала для онлайн-трансляций с избирательных участков. Один — служебный, для партий, кандидатов и избиркомов. Второй — публичный, для всех желающих.

На этой неделе стало известно, что ЦИК решил отказаться от портала публичных трансляций, сославшись на нехватку средств. Теперь трансляции будут доступны на служебном портале и в 86 центрах общественного наблюдения, куда, как заявили в ЦИК, сможет попасть любой «заинтересованный человек».

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев говорил, что из-за отказа от портала открытых трансляций пострадают те, кто «привык отслеживать избирательный процесс, сидя на диване». «Они будут страдать, потому что им на участки ехать не хочется. А здесь они посмотрели, что-то записали, что-то скомпилировали, вырезали. Они делают сообщения, запускают фейки и дальше их тиражируют или тиражируют то, что было когда-то и где-то, даже не в России», — сказал Булаев.

Читайте также

«Это лишний признак того, что власть что-то хочет скрыть» Почему отказ ЦИКа от трансляций с избирательных участков — это очень плохо? Объясняет Григорий Мельконьянц из движения «Голос»

Читайте также

«Это лишний признак того, что власть что-то хочет скрыть» Почему отказ ЦИКа от трансляций с избирательных участков — это очень плохо? Объясняет Григорий Мельконьянц из движения «Голос»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег