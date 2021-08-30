Всем педагогам Петербурга выплатят по 10 тысяч рублей перед выборами в Госдуму. Деньги получат 120 тысяч человек

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о выплате 10 тысяч рублей всем педагогам города. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ко мне обратились руководитель «Сириуса» Елена Владимировна Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей.

Выплаты получат больше 120 тысяч педагогов. Среди них учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, младший педагогический персонал, школьные психологи, воспитатели, тренеры — все, кто работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях.

Беглов заявил, что деньги будут выплачены в течение трех недель. Таким образом, крайним сроком выплаты станет 20 сентября, отмечает «Бумага».

С 17 по 19 сентября в России пройдет голосование на выборах в Госдуму. Елена Шмелева входит в первую пятерку общефедерального списка «Единой России», Михаил Пиотровский возглавляет петербургский список партии.

На прошлой неделе о выплатах педагогам в размере от пяти до десяти тысяч рублей объявили власти Тверской и Ивановской областей.

В последние месяцы президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей родителям школьников и пенсионерам, а также по 15 тысяч рублей — военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.

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