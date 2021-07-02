Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей родителям школьников
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям россиян с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
Поддержка выделяется родителям на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — как школьника, так и будущего первоклассника.
Выплаты будут осуществляться с августа по декабрь 2021 года «в целях обеспечения социальной поддержки семей», говорится в тексте документа.
О мерах поддержки семей с детьми Владимир Путин объявил 21 апреля во время послания Федеральному собранию, отметив, что такая выплата даст возможность родителям подготовить детей к школе.