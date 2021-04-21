Путин объявил о новых выплатах на детей. Родители всех школьников получат по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки семей с детьми.

Так, в середине августа россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе. Путин предложил также распространить выплату на будущих первоклассников, которые пойдут в школу осенью 2021 года.

С 1 июля детям от восьми до 16 лет включительно, живущим в неполных семьях, будут платить в среднем 5650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Также Путин предложил, чтобы больничный по уходу за ребенком до семи лет оплачивали в размере 100% от заработка.

Владимир Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Президент также сообщил в ходе послания, что кураторы учебных групп в техникумах и колледжах будут получать по пять тысяч рублей в месяц, как и классные руководители в школах.