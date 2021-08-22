Путин объявил о разовой выплате 10 тысяч рублей пенсионерам

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году следует провести единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам, включая работающих, сообщает «Интерфакс». Об этом Путин сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил „Единую Россию“, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — сказал Путин.

Выплата, по словам президента РФ, должна коснуться всех категорий пенсионеров.

Также Путин предложил единовременную выплату всем военнослужащим «по результатам этого года». Размер выплаты, по его словам, в среднем составит 15 тысяч рублей.

В 2021 году в России единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить родители на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Выплаты проводятся с августа по декабрь.

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