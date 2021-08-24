Путин предложил помимо военных выплатить по 15 тысяч рублей курсантам и полицейским

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Президент России Владимир Путин предложил, чтобы курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов наравне с военными получили единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом он заявил на съезде «Единой России», пишет «Интерфакс».

Также президент предложил, чтобы денежные выплаты в одинаковом размере получили все российские военные. Путин объяснил, что первоначально предлагал выплатить военным «в среднем» по 15 тысяч, из-за чего могло создаться впечатление, что старшие офицеры получат больше других.

«Ведь военная организация — это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение „товарищ“. Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане», — сказал Путин.

22 августа Владимир Путин предложил разово выплатить по 10 тысяч рублей российским пенсионерам и по 15 тысяч — военным. Уже 24 августа президент России подписал указ о выплатах пенсионерам.

Владимир Путин объявил о новых выплатах меньше чем за месяц до выборов в Госдуму, которые намечены на 17-19 сентября.

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