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Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей пенсионерам

Источник: Президент России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

Как говорится в тексте указа, выплаты будут проводиться в сентябре территориальными органами Пенсионного фонда РФ.

С предложением о разовой выплате пенсионерам и военным Путин выступил 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». Военнослужащим президент предложил сделать выплату «по итогам года», в среднем, по его оценке, она составит 15 тысяч рублей.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что новые единовременные выплаты обойдутся бюджету более чем в 500 миллиардов рублей. 

О новых выплатах было объявлено за месяц до выборов в Госдуму, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября.

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