На выплаты военнослужащим и пенсионерам, обещанные Путиным, потратят 500 миллиардов рублей

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Выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, обойдутся бюджету более чем в 500 миллиардов рублей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает «Интерфакс».

Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета. По словам Макарова, направить их на поддержку граждан стало возможно, так как экономика страны практически восстановилась после кризиса.

Владимир Путин объявил о новых единовременных выплатах 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». Пенсионерам, включая работающих, Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей. Военнослужащим президент предложил сделать выплату «по итогам года», в среднем, по его оценке, она составит 15 тысяч рублей.

О новых выплатах было объявлено за месяц до выборов в Госдуму. Они пройдут с 17 по 19 сентября.

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