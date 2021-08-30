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«Интерфакс»: Кира Ярмыш уехала из России

Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

«Ярмыш покинула территорию РФ, выехала в Хельсинки», — сказал один из собеседников агентства.

Преображенский суд Москвы 16 августа приговорил Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запрещено менять место жительства, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее по «санитарному делу» были осуждены несколько соратников Навального, в том числе Любовь Соболь, получившая 1,5 года ограничения свободы. Соболь также уехала из России, сообщал в начале августа «Интерфакс».

Приговоры по «санитарному делу»

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