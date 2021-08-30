CNN: в Кабуле после авиаудара США по террористам погибли девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей

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Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, погибли в Кабуле в результате удара беспилотника США по автомобилю предполагаемого участника «Вилаята Хорасан» — афганского подразделения . Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова родственника погибших.

Родственник семьи сообщил, что среди погибших — двухлетняя девочка. По его словам, это была «обычная семья». «Мы не ИГИЛ. И это был семейный дом, где жили мои братья со своими семьями», — рассказал он.

29 августа США нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику, который готовил теракт возле аэропорта Кабула, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По его данным, подозреваемый убит.

Представитель Центрального командования Билл Урбан сообщил, что после атаки беспилотника в автомобиле предполагаемого террориста взорвалось большое количество взрывчатки, «что могло привести к дополнительным жертвам». «Мы были бы глубоко опечалены любой потенциальной гибелью невинных людей», — добавил он.

Удар беспилотника по автомобилю смертника 29 августа — второй удар США по террористической группировке «Исламское государство» в Афганистане. 27 августа Центральное командование сообщило о двух убитых высокопоставленных членах террористической группировки.

США начали атаковать террористов «Исламского государства» после теракта у аэропорта Кабула, произошедшего 26 августа. В результате серии взрывов погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Исламское государство». После случившегося президент США Джо Байден приказал атаковать лидеров и объекты террористической группировки.