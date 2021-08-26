Талибы поместили бывшего президента Афганистана Хамида Карзая под домашний арест

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Боевики « » поместили под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Еще 23 августа талибы отобрали оружие у личной охраны Карзая и Абдуллы. Сейчас у них вообще нет своих охранников, и их охраняют сами талибы.

Карзай, руководивший Афганистаном с 2004 по 2014 год, и Абдулла — в отличие от последнего президента страны Ашрафа Гани — решили не покидать Кабул после его захвата «Талибаном». После этого они принимали участие в консультациях с представителями движения по поводу создания нового правительства.

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