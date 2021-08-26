СК Беларуси отказался возбуждать уголовное дело из-за избиений и пыток во время протестов в августе 2020 года

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Следственный комитет Беларуси сообщил, что отказался возбуждать уголовное дело по заявлениям 680 человек, утверждавших, что сотрудники силовых служб применяли к ним силу во время протестов в августе 2020 года.

В СК заявили, что собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, свидетельствуют, что сотрудники органов внутренних дел применяли физическую силу и спецсредства в соответствии с требованием закона.

«Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими телеграм-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей», — сказано в заявлении СК.

По данным ведомства, с 9 по 15 августа 2020 года в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина и в ИВС минской милиции доставили более 2000 человек, задержанных в ходе протестов. Из-за противоправных действий сотрудников изоляторов к следователям обратились 680 человек. В СК заявили, что люди писали заявления в ведомство, чтобы использовать факт обращения «как фиктивный инструмент для получения „политического убежища“ в других странах».

В ходе протестов в Беларуси, начавшихся в августе 2020 года после выборов президента, многих задержанных доставляли в изолятор на Окрестина. Есть многочисленные свидетельства того, что в изоляторе задержанных избивали и пытали — об этом говорили сами пострадавшие, а также журналисты и медработники. ООН заявила, что только за первые три недели протестов в Беларуси задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.

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