Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана 500 граждан России и других стран

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Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

Для осуществления эвакуации создана группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которые были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На каждом самолете находятся бригады военных медиков, запасы питьевой воды, питания и одеял.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об организации спецрейсов для желающих покинуть Афганистан российских граждан. При этом она подчеркнула, что речи об эвакуации россиян из страны не идет.

Эвакуация людей из Афганистана началась после того, как 15 августа боевики движения вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию страны.

Эвакуация ведется через аэропорт Кабула, который контролируют американские военные. Из Афганистана вывозят граждан США и европейских стран, а также афганцев, которые помогали этим странам.

С 14 августа только США эвакуировали из Афганистана около 28 тысяч человек. Эвакуация должна завершиться 31 августа.

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