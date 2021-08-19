Российский МИД возложил ответственность за кризис в Афганистане на бежавшего из страны президента Ашрафа Гани

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в стране. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен.

Как пишет «Интерфакс», Захарова добавила, что Россия готова предоставить самолеты для эвакуации людей из Афганистана в любые зарубежные страны, «которые проявят интерес по их приему и размещению».

Также Захарова заявила об организации спецрейсов для желающих покинуть Афганистан российских граждан. При этом она подчеркнула, что речи об эвакуации россиян из страны не идет.

По словам Захаровой, приход талибов к власти в Афганистане — «это реальность, которую мировому сообществу придется учитывать». Талибы «активно взялись за наведение порядка» и «демонстрируют настрой на диалог» с афганскими политическими лидерами, подчеркнула представитель МИД.

15 августа боевики террористического движения "Талибан" вошли в Кабул и таким образом взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

Западные страны начали эвакуировать своих граждан из Афганистана через аэропорт Кабула (сейчас это единственный способ покинуть страну). Там же собрались тысячи афганцев, пытающихся улететь за границу. Некоторые из них цеплялись за шасси вылетающих из аэропорта американских самолетов. Сообщается, что из-за паники в аэропорту Кабула погибли не меньше 12 человек.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег