Бежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

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Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из Кабула после установления в стране власти , находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел ОАЭ, главу Афганистана и его семью приняли в стране «из гуманитарных соображений».

Ашраф Гани возглавляет Афганистан с 2014 года. 15 августа, когда боевики «Талибана» без боя захватили Кабул и де-факто всю территорию Афганистана, он улетел из страны вместе с супругой и ближайшими советниками. В фейсбуке он написал, что сделал это для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Первоначально СМИ сообщали, что Гани отправился в Таджикистан, Узбекистан или Оман.

Также появлялись сообщения, что Ашраф Гани сумел вывезти с собой крупную сумму наличными. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказывал, в частности, о побеге президента Афганистана пресс-секретарь посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

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