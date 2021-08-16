«Четыре машины были набиты деньгами». В российском посольстве рассказали о бегстве президента Афганистана из Кабула

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Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший 15 августа из страны, вывез с собой крупную сумму денег наличными купюрами. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле.

Ранее телеканал Kabul News сообщал, что Гани безуспешно пытался вывезти из страны пять миллионов евро наличными, которые остались на взлетном поле.

Ашраф Гани, возглавляющий Афганистан с 2014 года, улетел из Кабула 15 августа, когда боевики без боя захватили столицу и де-факто всю территорию государства. Где сейчас он находится, достоверно неизвестно. Появлялись сообщения, что Гани улетел в Таджикистан, Узбекистан или Оман. В своем фейсбуке президент написал, что покинул страну для того, чтобы предотвратить кровопролитие.

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