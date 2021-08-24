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Следственный комитет России предъявил уроженцу Беларуси, неонацисту Сергею Коротких обвинения в убийствах двух и более человек, совершенных группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

обвинения указана в ходатайстве следствия об аресте Коротких, информация о котором появилась 24 августа на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский комсомолец» уточняет, что Главное следственное управление СК России обратилось с таким ходатайством в Басманный суд Москвы. В суде сообщили изданию, что следствие просит заочно арестовать Сергея Коротких, который находится в розыске.

Сергей Коротких известен по прозвищам «Малюта» и «Боцман». В России он участвовал в создании ультраправой группировки «Национал-социалистическое общество» ( ), участников которой обвиняли в убийствах на почве расовой ненависти. Как пишет «Новая газета», в 2007 году Коротких под запись дал показания против руководителей НСО. Издание называет Коротких бывшим соратником Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак.

С 2014 года Сергей Коротких живет в Украине. В составе батальона «Азов» воевал в Донбассе. Его считают близким к бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову.

В сентябре 2020 года Максима Марцинкевича, осужденного на 10 лет колонии за серию преступлений, нашли мертвым в челябинском СИЗО. Семья и адвокат Марцинкевича утверждали, что на его теле нашли следы пыток. В СК говорили, что перед смертью Тесак признался в причастности к двум двойным убийствам. По версии следствия, Марцинкевич покончил с собой.

После смерти Марцинкевича израильский режиссер Влади Антоневич, автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях российских неонацистов, опубликовал письмо, которое якобы написал Тесак. Автор письма сообщил, что дал признательные показания против себя и своих соратников по нескольким убийствам, в частности, он свидетельствовал против Сергея Коротких.