Запуск российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022-го

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«Роскосмос» перенес старт лунной миссии на май 2022 года. Ранее планировалось, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли в октябре 2021 года.

В заявлении пресс-службы госкорпорации, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что результаты уже проведенных тестов «Луны-25» «выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне».

Кроме того, сообщили в «Роскосмосе», при подготовке лунной миссии планируется провести «дополнительные мероприятия», учитывающие рекомендации, подготовленные .

«Луна-25» должна стать первым российским аппаратом на спутнике Земли. Предполагалось, что после запуска первой станции в 2021 году, в 2024 году стартует «Луна-26», в 2025 году — «Луна-27», а в 2027 или 2028 — «Луна-28». Будет ли изменен этот график, «Роскосмос» пока не объявил.

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