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Вице-президент Афганистана объявил себя действующим главой государства. Он призвал к сопротивлению талибам

Источник: Амрулла Салех

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя легитимным главой государства.

В твиттере Салех напомнил, что по Конституции Афганистана в случае отсутствия президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент.

Салех подчеркнул, что сейчас находится на территории страны и сейчас устанавливает связь с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Салех также призвал афганцев присоединяться к сопротивлению талибам. «Мы должны доказать, что Афганистан — не Вьетнам, а „Талибан“ — даже отдаленно не армия Вьетконга», — заявил политик.

Талибы захватили контроль над Кабулом 15 августа без боя, после чего представители властей покинули город. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны — позже он сам объяснил это тем, что хотел «остановить кровопролитие». Где сейчас он находится, достоверно неизвестно. Появлялись сообщения, что Гани улетел в Таджикистан, Узбекистан или Оман.

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