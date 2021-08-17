«Талибан» объявил о всеобщей амнистии для чиновников в Афганистане

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Исламистское движение объявило о всеобщей амнистии для правительственных чиновников в Афганистане спустя два дня после того, как пришло к власти в этой стране, сообщает AFP, ссылаясь на заявление движения.

«Объявлена всеобщая амнистия… поэтому вы можете с полной уверенностью продолжать жить обычной жизнью», — говорится в заявлении талибов. Представители движения призвали государственных служащих вернуться к своей работе.

"Талибан" начал наступление на позиции правительственных сил Афганистана и захватил значительные территории на фоне вывода американских войск из страны.

15 августа боевики «Талибана» заняли Кабул, столицу Афганистана, и по сути захватили всю страну. После этого президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны, взяв с собой крупную сумму денег наличными, говорили в посольстве РФ в Кабуле.

После захвата власти в Афганистане талибы напали на как минимум одного афганца, помогавшего западным военным: они похитили местного переводчика, работавшего с военными из Чехии.

По данным газеты The Washington Post, "Талибан" смог захватить страну, поскольку в начале 2020 года начал заключать с официальными лицами Афганистана сделки, в рамках которых за деньги получал от них оружие. Талибы подкупали чиновников разного уровня: от служащих в деревнях до работающих в столицах провинций. Источники WP среди афганских офицеров говорят, что одним чиновникам были нужны деньги, другим — гарантии безопасности после ухода американцев из страны.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег