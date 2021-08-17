США заморозили государственные резервы Афганистана в американских банках

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Власти США заморозили резервы правительства Афганистана, хранящиеся на счетах в американских банках. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен после консультаций с Управлением по контролю за иностранными активами и Госдепартаментом. Это произошло 15 августа, в день, когда « » захватил Кабул.

По данным МВФ, резервы правительства Афганистана в апреле 2021 года составляли 9,4 миллиарда долларов, примерно треть от годового ВВП страны. Эти средства хранятся, в основном, в США — точный размер средств в американских банках неизвестен, но, по данным Washington Post, составляет «миллиарды» долларов.

Власти США 17 августа официально заявили о возможности введения дополнительных экономических санкций против «Талибана».

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