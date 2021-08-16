Минобороны Узбекистана объявило, что сбило самолет афганских ВВС, незаконно пересекший границу

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Силы ПВО Узбекистана сбили самолет афганских ВВС «при попытке незаконного пересечения границы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны Узбекистана.

Самолет был сбит вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.

Оба пилота выжили, но получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу в Термезе.

Минобороны Узбекистана заявило, что проводит расследование обстоятельств, при которых был сбит самолет.

Ранее сообщалось, что на территории Узбекистана потерпел крушение самолет ВВС Афганистана, но официально не объявлялось, что он был сбит силами ПВО.

В Афганистане 15 августа взяли под контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Покинуть страну через аэропорт Кабула попытались сотни человек, однако все коммерческие рейсы были отменены. В аэропорту возникла паника. Погибли как минимум пять человек, пытавшихся улететь из Афганистана.