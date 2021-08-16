МиГ-29 ВВС Узбекистана столкнулся с афганским штурмовиком. Ранее сообщалось, что афганский самолет был сбит силами ПВО
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Генпрокуратура Узбекистана опровергла сообщения о том, что на территории страны был сбит самолет военно-воздушных сил Афганистана.
Как сообщает издание Nuz.uz, 16 августа три афганских штурмовика Embraer 314 запросили посадку в аэропорту города Карши, они были перенаправлены в аэропорт города Термез. Их сопровождали два истребителя МиГ-29 ВВС Узбекистана. Один из штурмовиков по пути к аэропорту столкнулся с одним из истребителей.
По данным Генпрокуратуры Узбекистана, пилоты столкнувшихся самолетов катапультировались.
Прокуратура также сообщила, что 14-15 августа границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 военных вертолета Афганистана. На их борту находились 585 военнослужащих. Самолеты и вертолеты были принудительно посажены в аэропорту Термеза.
В Афганистане 15 августа к власти пришло движение «Талибан», которое, не встречая существенного сопротивления, заняло всю территорию страны после вывода американских войск. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. Сотни людей попытались покинуть Афганистан, в том числе на американских военно-транспортных самолетах. Коммерческие рейсы из Кабула были отменены.