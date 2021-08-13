В Москве отменили требования об удаленной работе и обязательных проверках на ковид. Ограничения на посещения зоопарков тоже сняты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Москве с 13 августа отменяется требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Также отменено требование к работодателям об обязательной проверке температуры в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

Проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено. Ограничения на посещение театров, концертов и кино также сохраняются.

Смягчение ограничительных мер, говорится в сообщении, стало возможным на фоне снижения загрузки больниц, где лечат пациентов с ковидом, и успешной вакцинации.

По состоянию на 13 августа, сообщил Собянин, занято менее семи тысяч коек для больных ковидом — минимальное количество с начала апреля, а первый компонент вакцины получили более 4,5 миллиона жителей города.

Новая волна заболевания ковидом началась в Москве в июне. Для борьбы с распространением коронавируса в Москве была запрещена работа кафе, ресторанов и клубов в ночное время, введен доступ в залы заведений общепита только по QR-коду, подтверждающему прививку или перенесенный ковид, или отрицательному ПЦР-тесту. В середине июля эти требования были отменены.

В Москве в июне 2021 года, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег