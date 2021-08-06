В июне прирост смертей в Москве стал максимальным с начала пандемии коронавируса

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В июне 2021 года в Москве умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в , следует из данных Росстата.

Это максимальный прирост смертей за месяц с начала пандемии в Москве. До этого самым худшим месяцем считался декабрь 2020 года, когда в Москве умерли 16 546 человек (+5988 человек по сравнению с декабрем 2019 года).

Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года. Для сравнения: в декабре 2020 года прирост смертей по всей России составил 94 070 человек.

По официальным данным Росстата, в июне в России умерли 27 118 человек с COVID-19: в 23 372 случаях коронавирус стал основной причиной смерти, еще у 3746 умерших выявили коронавирус, но он не стал основной причиной смерти. В Москве в июне умерли 5527 человек с COVID-19 (у 4886 человек коронавирус стал основной причиной смерт, еще у 641 человека — сопутствующим заболеванием).

По уточненным данным Росстата, с начала пандемии по конец июня от коронавируса и его последствий в России умерли более 300 тысяч человек.

Считается, что большая часть во время нынешней эпидемии в России связана именно с заражением коронавирусом.

Мэрия Москвы ранее связала высокую смертность в июне с новым штаммом коронавируса дельта и аномальной жарой. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также говорила, что смертность выросла из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19, который вызвало распространение штамма дельта.

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