Мэрия Москвы связала высокую смертность в июне с новым штаммом коронавируса и аномальной жарой

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Департамент здравоохранения Москвы представил данные об избыточной смертности в июне.

Всего за месяц в Москве, согласно официальным данным, умерли 16 271 человек. Превышение смертности по отношению к июню 2020 года составило 3145 случаев.

Почти в каждом третьем случае, у 5527 человек, основной или сопутствующей причиной смерти стала коронавирусная инфекция (4886 и 641 человек соответственно). В июне в Москве регистрировали рекордный прирост заболевших (на пике — больше девяти тысяч случаев). В департаменте связали рост числа заболевших с циркуляцией штамма коронавируса дельта.

Еще одной причиной, повлиявшей на , стала аномальная жара, заявили в департаменте здравоохранения. Там отметили, что высокие температуры, как и летом 2010 года, привели «к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы».

По уточненным данным Росстата, с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года по конец мая 2021 года от коронавируса и его последствий в России умерли более 280 тысяч человек.

Заболеваемость коронавирусом в России, в течение весны державшаяся на относительно невысоком уровне, резко выросла в начале июня из-за распространения штамма дельта.