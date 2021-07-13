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Мэрия Москвы связала высокую смертность в июне с новым штаммом коронавируса и аномальной жарой

Источник: Департамент здравоохранения Москвы

Департамент здравоохранения Москвы представил данные об избыточной смертности в июне.

Всего за месяц в Москве, согласно официальным данным, умерли 16 271 человек. Превышение смертности по отношению к июню 2020 года составило 3145 случаев.

Почти в каждом третьем случае, у 5527 человек, основной или сопутствующей причиной смерти стала коронавирусная инфекция (4886 и 641 человек соответственно). В июне в Москве регистрировали рекордный прирост заболевших (на пике — больше девяти тысяч случаев). В департаменте связали рост числа заболевших с циркуляцией штамма коронавируса дельта.

Еще одной причиной, повлиявшей на избыточную смертность, стала аномальная жара, заявили в департаменте здравоохранения. Там отметили, что высокие температуры, как и летом 2010 года, привели «к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы».

Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин — резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды.

Департамент здравоохранения Москвы

По уточненным данным Росстата, с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года по конец мая 2021 года от коронавируса и его последствий в России умерли более 280 тысяч человек.

Заболеваемость коронавирусом в России, в течение весны державшаяся на относительно невысоком уровне, резко выросла в начале июня из-за распространения штамма дельта.

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