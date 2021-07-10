Смертность в июне в России выросла на 14% по сравнению с прошлым годом из-за распространения штамма «дельта»

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Смертность в России в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020-го, сообщила 9 июля вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, причиной этого стал резкий подъем заболеваемости, вызванный распространением штамма «дельта». Вице-премьер не привела конкретных цифр по количеству умерших.

Росстат, в свою очередь, вечером 9 июля опубликовал статистику смертности за май 2021 года. Число умерших от коронавируса как от основной причины смерти в России в этом месяце составило 14 971 человек.

В России в июне начался резкий рост заболеваемости коронавирусом, после чего во многих регионах страны власти вернули ограничительные меры и объявили об обязательной вакцинации. Сейчас в стране ежедневно фиксируется около 25 тысяч случаев заболевания.

Июнь 2020 года был месяцем пиковой смертности в ходе первой волны коронавируса.

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