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Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

В России практически ежедневно возбуждают уголовные дела о подделке сертификатов о вакцинации, справок о медицинском отводе от процедуры, ПЦР-тестов и QR-кодов. Во время пандемии предложения о продаже сертификатов стали «наиболее распространенным видом мошенничества», говорят в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности. А сами продавцы утверждают, что заработали на подделке документов миллионы рублей, пишет издание «МБХ медиа», выпустившее большое исследование о том, как устроен рынок фальшивых сертификатов. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Сначала самое главное. Вакцинация критически важна. Кажется, это единственный способ остановить пандемию — и вернуться к нормальной жизни. Мы рекомендуем вам сделать прививку и ни в коем случае не обращаться к продавцам поддельных сертификатов. О том, почему обязательно нужно привиться, мы подробно рассказывали в этом материале.

В России поддельные сертификаты о прививках от коронавируса продают с самого начала активной вакцинации. Объявления об этом массово публикуют в даркнете, телеграм-каналах и соцсетях. Кроме того, россияне договариваются о подделке сертификатов и со знакомыми медиками, утверждает «МБХ медиа».

Некоторые врачи просто выливают вакцину, а сертификаты продают «антиваксерам»

Сотрудник IT-компании Сергей — убежденный . Сергей уверен: после укола он может стать «ГМО-человеком». Поэтому, когда работодатель потребовал сертификат о вакцинации, мужчина обратился за помощью к знакомому в одной из государственных клиник на юге Москвы. К тому моменту там, по словам Сергея, поддельные сертификаты о вакцинации уже получили многие его знакомые.

Сергей пришел в больницу, где ему «формально» сделали прививку. Вот как он описал эту процедуру:

Есть два варианта. Первый — медсестра берет шприц, надламывает ампулу, набирает вакцину, а затем незаметно, когда выпускает из шприца воздух, сливает и вакцину. Второй вариант, когда медсестра ставит иглу как бы под углом и вакцина не попадает внутрь мышцы, а стекает по руке.

После этого, говорит собеседник «МБХ медиа», врач записал в сертификате номер ампулы и дату прививки. Медицинские работники, по словам Сергея, берут за такие услуги по 7000 рублей. Кроме того, есть посредники, которые берут по две-три тысячи рублей за то, что приводят «антиваксеров» в больницы, где им могут сделать фейковую прививку.

Покупают сертификаты и через интернет. Стоят они от трех до тридцати тысяч рублей

Анонимные продавцы предлагают сертификаты, записи о вакцинации на «Госуслугах», а также QR-коды, которые были обязательны в Москве в июне-июле для посещения ресторанов и кафе. Можно купить и полный пакет документов. Никакой гарантии продавцы не дают, а деньги просят вперед.

Компания Group-IB, проанализировавшая этот рынок в российском сегменте интернета, приводит следующие расценки. Сертификат с внесением данных заказчика в реестр вакцинированных стоит от трех до 30 тысяч рублей, а без внесения в реестр — от тысячи до 4900 рублей. За внесение информации о вакцинации на «Госуслуги» без покупки сертификата продавцы просят от 1100 до 4999 рублей. Стоимость отрицательного ПЦР-теста — от 500 до 4000 рублей, московских QR-кодов — от 999 до 3000 рублей, медицинского отвода от вакцинации — от 800 до 3000 рублей. Покупают сертификаты в том числе через телеграм-каналы — там расценки колеблются от 5000–6500 до 20 000 рублей, пишет «МБХ медиа».

Нелегальные продавцы просят от заказчиков и личные данные: ФИО, дату рождения, адрес регистрации, СНИЛС, номер полиса ОМС, телефон для связи и дату фальшивой вакцинации (ее выбирают по желанию клиента). Group-IB указывает, что заказчики также могут передавать продавцам логин и пароль от портала «Госуслуг». При этом в компании отмечают, что многие продавцы могут использовать личные данные клиентов в других мошеннических схемах — например, для получения кредита.

Работник одного из популярных телеграм-каналов, предоставляющих услуги по фиктивной вакцинации, рассказал «МБХ медиа», что подложный документ можно сделать за 24–48 часов. В другом — менее популярном — канале сказали, что работа над сертификатом займет от четырех-шести часов до пары суток. Group-IB отмечает, что сертификат с внесением в реестр вакцинированных могут изготовить в течение трех недель, а без внесения — в среднем за один день. Продавцы обещают доставить документы курьером прямо домой или до удобной станции метро. Также их могут отправить заказным письмом.

Один из покупателей нелегального сертификата, сотрудник общепита Максим рассказал «МБХ медиа», что купил фальшивый документ в марте 2021 года — когда на его работе всех сотрудников обязали вакцинироваться под угрозой увольнения. Через знакомых Максим нашел в интернете торговцев сертификатами, заплатил им 1800 рублей (тогда цены были ниже) и направил на электронную почту свои личные данные.

Примерно через неделю ему передали готовый сертификат в метро. «В целом сертификат выглядит как настоящий. Только спустя время, когда надо было получать QR-код на „Госуслугах“, не удалось загрузить указанные в сертификате данные, так как он не прошел проверку», — говорит Максим. Но на работе, по его словам, в подлинности сертификата никто не сомневается.

Скриншот одного из телеграм-каналов, где предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации

Продавцы говорят, что заработали миллионы рублей. И благодарят Собянина

Самый популярный телеграм-канал, продающий поддельные сертификаты, QR-коды и ПЦР-тесты, насчитывает 200 тысяч подписчиков. Его авторы уверяют, что работают по всей России, а данные из сертификатов вносят во все базы, в том числе на «Госуслуги».

Журналист «МБХ медиа» пообщался с менеджером этого канала, который представился как Робертс. Он рассказал, что его не волнуют претензии российской полиции, поскольку сам он живет в столице одной из балтийских стран (название города он не уточнил).

«Заняться этим бизнесом решили полгода назад, потому что была возможность и был большой спрос на эти услуги. Плюс в этой сфере крутятся очень большие деньги», — рассказал Робертс.

По его словам, раньше участники проекта занимались изготовлением фальшивых справок от нарколога, но в начале 2021-го переключились на сертификаты о вакцинации.

Всего в проекте участвует дюжина человек: это сами организаторы, а также медицинские работники, в основном из Москвы и Петербурга. По ходу беседы Робертс уточнил, что в основном в число организаторов входят люди в возрасте 16–22 лет. Некоторые из них — мелкие наркоторговцы. Сам Робертс говорит, что раньше тоже продавал наркотики через интернет. «Много кто [из нас] занимался наркотиками. В общем, сброд на любой вкус. Прямо новичков не было. Все знали, что и как делать», — добавил он.

Сам Робертс в проекте общается с клиентами, которые хотят купить сертификат, а другой его компаньон через «сарафанное радио» ищет медицинских работников, готовых подделывать документы. Чем занимаются остальные участники, он не уточнил. Но рассказал о заработках:

В среднем в день мы имеем плюс-минус по 100 клиентов. Это большие деньги, сами понимаете. Иногда бывало, в день мы зарабатывали по три миллиона рублей. Во время произошел бум — за 22 дня мы заработали 14,6 миллиона рублей.

Робертс отметил, что лучшие сотрудники проекта зарабатывают больше 500 тысяч рублей в месяц. По его словам, столько получили врач по прозвищу Малой и оператор Lil, которые в июле работали практически без перерывов.

Медицинские работники, сотрудничающие с этим телеграм-каналом, в среднем получают по 1200 рублей за один сертификат в Москве и по 600–800 рублей в регионах. За медицинские отводы и тесты, по словам собеседника «МБХ медиа», врачам и вовсе платят «копейки».

При этом именно на медработниках лежит большая часть нагрузки — например, они загружают данные о вакцинации на «Госуслуги». Вместе с тем Робертс утверждает, что за полгода работы «задержали только двоих наших врачей, но не смогли доказать, что они виноваты».

Чаще задерживают курьеров, которые доставляют фальшивые сертификаты клиентам. По словам Робертса, организаторы сотрудничают с курьерами официальных компаний, которые ничего не знают о сертификатах, а также со своими курьерами, которым платят по 800 рублей за заказ.

23 июля ГУ МВД России по Москве сообщило, что за весь 2021 год полицейские изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации. За это же время в Москве возбудили более 60 уголовных дел по статьям о подделке документов и мошенничестве.

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Пересказал Александр Бакланов