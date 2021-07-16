В Москве с 19 июля разрешат ходить в рестораны без QR-кодов. А также откроют фудкорты и ночные клубы

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Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в Москве отменят обязательные , необходимые для посещения заведений общественного питания. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Мэр отметил, что решение приняли после обращений бизнеса, Федерации рестораторов и отельеров, а также партии «Единая Россия». Собянин подчеркнул, что система QR-кодов выполнила свою задачу.

Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики.

Собянин добавил, что Москва продолжает оставаться в зоне риска из-за распространения коронавирусной инфекции. Он призвал соблюдать санитарные требования и «обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию» от коронавируса.

Собянин заявил, что в Москве вдвое снизилось число новых случаев COVID-19, а за месяц от коронавируса привились более двух миллионов человек. Мэр подчеркнул, что количество ежедневно выявляемых заболевших ниже пиковых значений: так, на максимуме в Москве, 18 июня, за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев, а по состоянию на утро 16 июля — 5382 человека за сутки. Собянин отметил, что на треть снизилось количество госпитализаций. По его словам, первый компонент прививки от коронавируса получили более 3,8 миллиона человек, а обе — больше двух миллионов человек. Это произошло на фоне обязательной вакцинации, которую ввели в Москве с 16 июня.

В Москве сохранят систему QR-кодов, но предприниматели сами решат, проверять ли их, говорится в указе мэра. «С 19 июля 2021 года сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов; организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов», — сказано в документе.

С 19 июля рестораны и кафе в Москве смогут работать по ночам, также возобновят работу ночные клубы, говорится в указе мэра Москвы. В клубах, барах, караоке и на дискотеках разрешат проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Также свою работу смогут возобновить фудкорты в торговых центрах, детские игровые комнаты.

В Московской области с 19 июля также смягчат требование к QR-кодам — владельцы общепита будут сами решать, проверять ли их, сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья. Там отметили, что в случае отмены проверки кодов обязательными будут термометрия на входе, ношение масок и соблюдение дистанции.

Обязательную проверку QR-кодов отменили из-за предстоящих выборов в Госдуму, заявил изданию «Открытые медиа» неназванный источник в аппарате правительства. По его словам, избиратели не должны ассоциировать власти с запретами и ограничениями. «Поэтому коды решили отменить, как только ситуация с вакцинацией стала немного стабилизироваться», — отметил источник.

В Москве и Московской области QR-коды для посещения ресторанов, кафе и баров ввели с 28 июня. Это требование не распространялось на летние веранды заведений. О нововведении объявили меньше чем за неделю, из-за чего действия властей раскритиковали предприниматели. Рестораторы прогнозировали, что число посетителей сократится в 10 раз.

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