В Москве с 19 июля отменят QR-коды для посещения кафе и ресторанов

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В Москве с 19 июля отменят требование об обязательном наличии QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Собянин объяснил отмену требования тем, что оно уже выполнило свою задачу. Мэр, в частности, сообщил, что за последний месяц в Москве первую дозу прививки от коронавируса получили два миллиона человек — больше, чем за все время с начала вакцинации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье требование о наличии QR-кодов тоже отменяется.

QR-коды, подтверждающие факт прививки, перенесенного заболевания или недавно сделанного ПЦР-теста, в Москве и Подмосковье для посещения ресторанов, кафе и баров были обязательны с 28 июня. При этом посещать летние веранды можно было без них.

Об обязательных QR-кодах власти объявили 22 июня — менее чем за неделю до начала действия ограничений. Это вызвало критику со стороны владельцев кафе, которые не успевали так быстро технически подготовиться к введению ограничений, так и со стороны непривитых жителей города, которые за столь короткое время даже при желании не могли успеть сделать прививки. Рестораторы прогнозировали уменьшение количества посетителей в 10 раз.

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