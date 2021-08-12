Виталий Бородин, написавший донос на «Проект», подал в суд на главреда издания Романа Баданина и телеканал «Дождь»

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Виталий Бородин — провластный активист, по жалобе которого издание «Проект» признали «нежелательной» организацией, — подал иск о защите чести и достоинства к главному редактору «Проекта» и телеканалу «Дождь».

Как пишет ТАСС со ссылкой на исковое заявление, Бородин требует миллион рублей в качестве компенсации за то, что Баданин назвал его «ничтожеством, пустым местом, мразью». Баданин сказал это в эфире «Дождя» 7 августа, рассказывая, что Бородин снимал на видео его детей.

Бородин в разговоре с ТАСС отметил, что канал «Дождь» должен был «пресечь» реплики Баданина.

Иск Бородина поступил в Останкинский суд Москвы. Его зарегистрировали 12 августа. Дата иска рассмотрения пока не назначена.

15 июля Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» Project Media, Inc. — американскую компанию-издателя «Проекта». Ряд журналистов издания, в том числе Романа Баданина, внесли в список «СМИ — иностранных агентов». Баданин после этого покинул Россию.

Объявить «Проект» «нежелательной организацией» Генпрокуратуру попросил глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он, ссылаясь на данные RT, написал, что «Проект» финансируется Конгрессом США.

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