Главред «Проекта» Роман Баданин заявил, что Виталий Бородин, написавший донос на издание, пытался снимать на видео его несовершеннолетних детей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Главный редактор сообщил, что к дому, где живет его бывшая жена и их дети, приехал Виталий Бородин. По жалобе Бородина издатель «Проекта» был признан в России «нежелательной организацией», а Роман Баданин и еще несколько журналистов внесены в список «СМИ — иностранных агентов».

«Он пристает к моим детям, выходящим из подъезда, пытаясь снимать их на телефон, снимает машину моей бывшей супруги», написал Баданин в фейсбуке.

«Медиазоне» Баданин рассказал, что Бородин снимал на телефон его старшего сына, который вышел из подъезда с велосипедом, и жену, когда та садилась в машину. «[Бородин] кричал, что делает расследование о моих связях с западными спецслужбами», — добавил Баданин.

Роман Баданин в конце июля сообщал, что находится за пределами России и не собирается возвращаться в страну. Издание, по словам Баданина, продолжит работу из-за границы.

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