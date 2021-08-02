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О наша разведка знает часть правды. За год до отравления мы получили информацию, что в Европе состоялось совещание с участием НКО и спецслужб, где обсуждался вопрос, как поддержать протестное движение. И там обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. Ничего не хочу сказать, но какие-то выводы сделать можно. К выборам мы ждем новых провокаций. У нас есть информация о том, по каким точкам будут бить, но публично пока говорить не будем. США ищут внешнего врага, поэтому переводят на нас стрелки в хакерских атаках — но мы к ним не причастны. Мы с уважением относимся к ЦРУ, они, как и мы, входят в тройку лучших разведслужб в мире. У них намного больше финансирования, но, как известно, россияне побеждают не числом, а умением. Bellingcat нужен для оказания давления, они применяют нечестные методы. Информация, которая используется в их расследованиях — фальшивая и непроверенная. В составе этой группы есть и бывшие сотрудники спецслужб, доверять им нельзя. За деньги они готовы выполнить любую задачу. , , , , — все они связаны между собой, там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий.

Это краткий пересказ некоторых заявлений главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина в интервью Владимиру Соловьеву. Цитаты не обязательно являются дословными, даже когда оформлены от первого лица. Полностью интервью можно посмотреть здесь.

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Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA