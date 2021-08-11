Борец Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу в Токио. Депутат назвал это фейком

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Борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев заявил, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу на Играх в Токио. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на самого Садулаева.

Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами.

Похожее сообщение размещено в инстаграме Садулаева, где он 10 августа выложил фото с Гаджиевым. Однако там сумма вознаграждения спортсмену и его тренеру не указана.

Обновлено. Информация о том, что Гаджиев подарил Садулаеву миллион долларов, является фейком, заявил РБК представитель парламентария. По его словам, депутат просто пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой.

Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. На Олимпиаде в Токио он победил в финале турнира в весовой категории до 97 килограммов. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он стал лучшим в категории до 86 килограммов.

Магомед Гаджиев является депутатом Госдумы с 2003 года. До этого он работал в налоговых органах и органах по охране рыбных ресурсов.

Согласно декларации Гаджиева, в 2020 году он заработал 9,115 миллиона рублей (около 124 тысяч долларов). За последние 10 лет депутат, судя по декларациям, заработал 54,2 миллиона рублей (737 тысяч долларов по нынешнему курсу).

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