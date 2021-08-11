Против москвички, которая устроила акцию протеста на дереве с арбалетом, возбудили уголовное дело о хулиганстве

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В отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Кузьминой Катерину Тертухину.

Поводом для дела стала акция, которую Кузьмина устроила в Москве 9 августа. Она залезла на дерево в Бабушкинском парке и просидела там около 10 часов, держа в руках арбалет. Таким образом она протестовала против строительства дома в Янтарном проезде в рамках программы реновации.

10 августа Кузьмину арестовали на шесть суток по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. В тот же день у нее дома прошел обыск. Мама Кузьминой заявила, что сотрудники правоохранительных органов изъяли всю технику и электронные носители.

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