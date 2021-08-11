Против москвички, которая устроила акцию протеста на дереве с арбалетом, возбудили уголовное дело о хулиганстве
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В отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Кузьминой Катерину Тертухину.
Поводом для дела стала акция, которую Кузьмина устроила в Москве 9 августа. Она залезла на дерево в Бабушкинском парке и просидела там около 10 часов, держа в руках арбалет. Таким образом она протестовала против строительства дома в Янтарном проезде в рамках программы реновации.
10 августа Кузьмину арестовали на шесть суток по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. В тот же день у нее дома прошел обыск. Мама Кузьминой заявила, что сотрудники правоохранительных органов изъяли всю технику и электронные носители.
Дело возбудил следственный отдел ОВД «Лосиноостровский». Ранее силовики сообщали, что проводят в отношении Кузьминой проверку по статье о хулиганстве. По версии следствия, она действовала не одна и «вступила в преступный сговор с неустановленными лицами». Обвинение отметило, что арбалет москвички не является холодным оружием и может быть использован для занятий спортом и отдыха.